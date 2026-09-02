Русская весна
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Русская весна

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Грядущая зима может стать худшей для Украины — еврокомиссар

Грядущая зима может стать худшей для Украины — еврокомиссар

Ожидаемая зима может оказаться для Украины худшей за все время конфликта, заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

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