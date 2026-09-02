Грядущая зима может стать худшей для Украины — еврокомиссар

Ожидаемая зима может оказаться для Украины худшей за все время конфликта, заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Раду внесли зак...
- Трамп вновь обвин...
- Ужасное коварство...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым