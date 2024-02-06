10 зимних коктейлей, которые согреют не только тело, но и душу

Зима это самое время для алкогольных коктейлей, от которых у вас станет теплее на душе. Мы собрали для вас рецепты напитков, которые помогут согреться после зимних прогулок, и станут отличным сопровождением любого вечера.
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