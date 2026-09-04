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Регионы России

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Финский политик Мема призвал признать расширение НАТО исторической ошибкой

Финский политик Мема призвал признать расширение НАТО исторической ошибкой

Финский политик и член партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что расширение НАТО следует признать исторической ошибкой.

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