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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Энрике о выходе «ПСЖ» в финал ЛЧ: «Лига фермеров, не так ли? Мы лига фермеров. Не согласен, что «Арсенал» заслужил победу, ведь мы забили больше, чем они»

Энрике о выходе «ПСЖ» в финал ЛЧ: «Лига фермеров, не так ли? Мы лига фермеров. Не согласен, что «Арсенал» заслужил победу, ведь мы забили больше, чем они»

«ПСЖ» обыграл «Арсенал» (2:1) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и вышел в финал турнира, выиграв 3:1 по сумме двух игр.

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