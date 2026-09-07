Лавров: положение России в мире будет зависеть от результатов спецоперации Россия не согласится на заключение договоренностей, если в них не учитываются интересы с.
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