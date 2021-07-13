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В РФ создали проект ионного двигателя для длительных миссий в космосе

Ученые из Военно-космической академии имени Можайского и Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого создали проект ионного электрического двигателя, который можно будет использовать для долговременных космических путешествий.

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