В РФ создали проект ионного двигателя для длительных миссий в космосе

Ученые из Военно-космической академии имени Можайского и Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого создали проект ионного электрического двигателя, который можно будет использовать для долговременных космических путешествий.
Ученые из Военно-космической академии имени Можайского и Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого создали проект ионного электрического двигателя, который можно будет использовать для долговременных космических путешествий.
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