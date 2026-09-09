В ООН прокомментировали заявление Трампа, объявившего Луну собственностью США

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик 8 сентября прокомментировал публикацию президента США Дональда Трампа о Луне.
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Да и США образован ЗАХВАТЧИКАМИ из Европы. Истребляли местное население Америки , индейцев, и за этот геноцид индейцев их еще никто даже не осудил. Теперь они на Луну оборотились. Устроят геноцид инопланетян...🥲