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В ООН прокомментировали заявление Трампа, объявившего Луну собственностью США

В ООН прокомментировали заявление Трампа, объявившего Луну собственностью США

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик 8 сентября прокомментировал публикацию президента США Дональда Трампа о Луне.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя лина любимцева
лина любимцева

Да и США образован ЗАХВАТЧИКАМИ  из Европы. Истребляли местное население Америки , индейцев, и за этот геноцид индейцев их еще никто даже не осудил. Теперь они на Луну оборотились.  Устроят геноцид инопланетян...🥲