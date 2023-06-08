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Politico узнало, что Трампа уведомили об уголовном деле из-за

Politico: прокуратура США уведомила Трампа о расследовании из-за секретных документов Речь идет о секретных документах, к которым Трамп имел доступ, когда занимал пост президента, а при выезде из Белого дома оставил у себя в резиденции во Флориде.

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