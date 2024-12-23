Экономические проблемы России замедлили железнодорожную торговлю с Китаем – Bloomberg

Россия сталкивается со все большими трудностями при доставке товаров в Китай по своей обширной восточной железнодорожной сети, что является признаком растущих экономических проблем, вызванных обеспечением СВО и санкциями, полагают обозреватели американского информационно-аналитического агентства Bloomberg.