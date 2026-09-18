Кравцов призвал не превращать детский сад в репетицию школы

Ведущей деятельностью дошкольника должна оставаться игра — именно через нее ребенок развивается, учится общаться и познает мир Глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что детский сад не следует рассматривать как подготовительное учреждение для школы, пишет РИА Новости.
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