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Кравцов призвал не превращать детский сад в репетицию школы

Кравцов призвал не превращать детский сад в репетицию школы

Ведущей деятельностью дошкольника должна оставаться игра — именно через нее ребенок развивается, учится общаться и познает мир Глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что детский сад не следует рассматривать как подготовительное учреждение для школы, пишет РИА Новости.

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