В Краснодарском крае на скамью подсудимых отправлен обвиняемый в незаконном хранении и изготовлении наркотиков

Следственным отделом ОМВД России по Кавказскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 61-летнего жителя Кропоткина по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ.
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