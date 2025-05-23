В ЦИТО рассказали о состоянии пострадавшего при атаке БПЛА Волобуева

Состояние главы Беловского района Курской области Николая Волобуева, пострадавшего при атаке беспилотника ВСУ и доставленного в московский Национальный медицинский центр травматологии и ортопедии, оценивается как среднетяжелое, сообщил глава медцентра Антон Назаренко в эфире телеканала «Россия-24».