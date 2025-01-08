Сенатор Пушков: Канада — не суверенное государство, а филиал США

Канада является не суверенным государством, а филиалом Соединенных Штатов Америки. О этом 8 января заявил председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
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