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Парламентская газета

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Сенатор Пушков: Канада — не суверенное государство, а филиал США

Сенатор Пушков: Канада — не суверенное государство, а филиал США

Канада является не суверенным государством, а филиалом Соединенных Штатов Америки. О этом 8 января заявил председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

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