В США арестовали отставного офицера за общение с женщиной с Украины

Он служил в Стратегическом командовании вооруженных сил США в Небраске и делился секретными данными о конфликте на Украине со своей «знакомой»В США подполковника ВВС в отставке арестовали по подозрению в передаче секретной информации об Украине через сайт знакомств, сообщил американский Минюст.