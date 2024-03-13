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Делегация «Офицеров России» работает в Томской области

Делегация «Офицеров России» работает в Томской области

Представители общественной организации «Офицеры России» прибыли с визитом в Томск. В делегации присутствуют члены президиума «Офицеров России» Герой России генерал-лейтенант авиации Иван Бохонко, Герой социалистического труда Геннадий Баштанюк.

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