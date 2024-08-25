Сергей Жуков: задолженность по оплате ЖКХ и юридические последствия Ольга ВайленкоВ последние дни имя Сергея Жукова, известного певца и солиста группы «Руки Вверх!», оказалось в центре внимания не только благодаря его музыкальным достижениям, но и из-за возникших финансовых проблем.