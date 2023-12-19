Ранее судимую 44-летнюю братчанку подозревают в содержании наркопритона

Братская полиция задержала 44-летнюю ранее судимую подозреваемую в содержании наркопритона. Вероятно, что с октября текущего года женщина систематически предоставляла свою квартиру по улице Железнодорожной зависимым от наркотиков людям.
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