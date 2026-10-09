Как выглядела Рига в 80-е

Прибалтика в советские годы была чем-то вроде своей «маленькой заграницы» — красивые чистые улицы прибалтийских городов, таинственные названия на латинице, отсутствие дефицита в магазинах, красивые девушки в модной одежде.
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