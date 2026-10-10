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Аргументы недели

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От напёрстничества до рэкета: зачем ЕС придумывает новые схемы для кражи замороженных российских активов

От напёрстничества до рэкета: зачем ЕС придумывает новые схемы для кражи замороженных российских активов

Европейский союз в очередной раз демонстрирует высший пилотаж бюрократической эвфемистики. Очередная «гениальная» идея Брюсселя — создание специальной финансовой ширмы, которую цинично называют «санкционным банком», — предназначена для одной-единственной цели: легализации конфискации замороженных российских активов.

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Геннадий Бережнов

Смешно однако! Мы молчим требований о возврате не выдвигаем, а это кража на уровне государств и так же поощряет их наше бездействие! Вора поймали так его хоть в тюрьму садят, а эти знают им ничего не грозит!