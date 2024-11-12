У свердловчанки арестовали дачу за долги по электричеству

Судебные приставы могут выставить на торги земельный участок жительницы села Покровское из-за задолженности перед «Нижнетагильской Энергосбытовой компанией» в размере 304 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе компании.
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