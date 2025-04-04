Крысы размером с кошку заполонили британский Бирмингем из-за бойкота мусорщиков, — The Independent Только за последнюю неделю из города не было вывезено 17 тонн отходов, а в некоторых местах горы мусора достигают высоты пяти метров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии