Цены на этот надежный японский внедорожник стартуют от 11,5 млн рублей

Официально модель пришла к нам еще в 2021 году, но теперь автомобили завозят по альтернативным каналам, и предложение в классифайдах достигло нескольких сотен машин.
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