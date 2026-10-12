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За рулем

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Цены на этот надежный японский внедорожник стартуют от 11,5 млн рублей

Цены на этот надежный японский внедорожник стартуют от 11,5 млн рублей

Официально модель пришла к нам еще в 2021 году, но теперь автомобили завозят по альтернативным каналам, и предложение в классифайдах достигло нескольких сотен машин.

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