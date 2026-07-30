До 235 тысяч рублей в месяц: раскрыт рейтинг самых высокооплачиваемых рабочих профессий

Сварщики стали самыми высокооплачиваемыми рабочими специалистами в России в 2026 году В рейтинг наиболее прибыльных рабочих профессий в России по итогам первого полугодия 2026 года вошли преимущественно специалисты производственной и технической сфер.
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