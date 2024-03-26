Россиянам дадут еще один день для обжалования штрафов ГИБДД

Правительство Российской Федерации поддержало законопроекту, который заключается в том, чтобы дать водителям возможность обжаловать штрафные постановления по нарушению ПДД в течение не 10 календарных дней, а именно 10 дней, Это нужно, чтобы исключить возможность совпадения окончания срока обжалования с нерабочими днями, включая праздничные, пишет ТАСС.