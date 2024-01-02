Астрологический прогноз на январь 2024 года от Александра Зараева: перспективы и вызовы для России Елена ГалицкаяАстрологические прогнозы на январь 2024 года от Александра Зараева обещают интересный месяц, особенно для России и её политической арены, сообщают журналисты ftimes.
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