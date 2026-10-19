Falcon 9 должна вывести на орбиту 32 полезные нагрузки не ранее 20 октября SpaceX отменила сегодняшний запуск ракеты Falcon 9 с коммерческой миссией Bandwagon-5 из-за неблагоприятных погодных условий, которые могут помешать посадке первой ступени.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым