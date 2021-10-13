smi.today

1 644 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Герасименко
    Интересно, как долго ещё будет продолжаться эта антиковидная война в СМИ. С завидным упорством ковид дессиденты своим...Статистика смерте...
  • Николай Герасименко
    Дурочкой прикидывается Танюша, а сама уже который год пилигримничает по заграницам.Ведущая «Эха» пош...
  • Валентин Щербаков
    Ни о чем, сбили и сбили, вот и все.В Сирии сбили рос...

В Воронежской области заболеваемость COVID-19 выросла на 250% за месяц

В Воронежской области заболеваемость COVID-19 выросла на 250% за месяц

Заболеваемость коронавирусом в Воронежской области за месяц увеличилась в 2,5 раза, рассказал глава регионального департамента здравоохранения Александр Щукин, 12 октября сообщает пресс-служба ведомства.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх