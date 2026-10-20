Депутат ВРУ Бужанский увидел попытку захвата власти в конкурсе на генпрокурора.Нардеп от «Слуги народа» Максим Бужанский заявил, что требования провести конкурс на должность генпрокурора исходят не от Европы, а от грантовых активистов.