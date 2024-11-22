Коротченко: запуск "Орешника" доказал возможность реализации заявлений России

Успешное применение ракетного комплекса средней дальности "Орешник" является триумфом российских технологий в области боевого твердотопливного ракетостроения и доказательством возможности реализации заявлений руководства России.
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