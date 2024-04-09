Аналитик Муртазин рассказал, как не переплатить за смартфон

Перед покупкой стоит изучить рынок В интервью «Радио Sputnik» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, какие ошибки совершают покупатели смартфонов и как выбрать оптимальный вариант устройства.
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