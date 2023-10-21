В больнице Керчи вспыхнул условный пожар

Спасатели провели масштабные учения по ликвидации возгорания в керченском медучреждении. По легенде учений, пожар вспыхнул на третьем этаже в отделении травматологии керченской больницы №1 имени Пирогова.
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