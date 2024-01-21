России не хватило ста лет, чтобы разобраться с Лениным

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков Портрет В. И. Ленина. Архивное фото Петр Акопов Сто лет назад умер Ленин, человек, ставший для всего мира не только синонимом слов "революционер" и "социализм", но и России.
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