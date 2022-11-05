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Глушаков о «Локомотиве»: «Не думаю, что будут бороться за выживание, они не заслуживают этого»

Денис Глушаков считает, что «Локомотив» не будет бороться за выживание в Мир РПЛ. Его «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице, имея 12 очков в 16 матчах.

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