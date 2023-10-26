Машину подозреваемого в стрельбе в Льюистоне нашли в другом городе

Сотрудники правоохранительных органов американского штата Мэн обнаружили машину подозреваемого в стрельбе в Льюистоне на территории соседнего города Лисбон, сообщает ТАСС со ссылкой на главу департамента общественной безопасности штата Майкла Сасчака.
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