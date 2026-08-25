Матвиенко подтвердила многолетнюю дружбу России и Уругвая

Валентина Матвиенко отметила 160-летнюю дружбу между Россией и Уругваем. В письме Каролине Коссе она подчеркнула значимость политического диалога и сотрудничества в международных организациях, пожелав успехов и процветания гражданам Уругвая.
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