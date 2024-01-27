Какой церковный праздник отмечают 28 января 2024 года: День памяти Павла Фивейского, Иоанна Кущника и иных святых Ирина ЛысенкоВ воскресенье, 28 января 2024 года, православные РФ отмечают религиозный праздник, о котором священнослужители смогут подсказать верующим.