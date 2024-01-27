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Какой церковный праздник отмечают 28 января 2024 года: День памяти Павла Фивейского, Иоанна Кущника и иных святых

Какой церковный праздник отмечают 28 января 2024 года: День памяти Павла Фивейского, Иоанна Кущника и иных святых

Какой церковный праздник отмечают 28 января 2024 года: День памяти Павла Фивейского, Иоанна Кущника и иных святых Ирина ЛысенкоВ воскресенье, 28 января 2024 года, православные РФ отмечают религиозный праздник, о котором священнослужители смогут подсказать верующим.

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