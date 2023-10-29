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Военная медицина 2023

Военная медицина 2023

Хирург Сергей Поликарпов работавший в зоне СВО в 2023 году рассказывает, что из себя сейчас представляет военно-полевая медицина с точки зрения практикующего хирурга спасающего жизни.

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