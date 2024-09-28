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Постпред Ульянов: Гросси, возможно, получит доказательства атак ВСУ на ЗАЭС

Постпред Ульянов: Гросси, возможно, получит доказательства атак ВСУ на ЗАЭС

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов предположил в разговоре с РИА Новости, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, возможно, получит чёткие доказательства проведения украинской стороной атак на Запорожскую АЭС.

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