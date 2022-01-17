Больше преступлений стали регистрировать на железной дороге в Уссурийске

Больше преступлений стали регистрировать на железной дороге в Уссурийске

Линейный отдел полиции в Уссурийске подвел итоги работы в 2021 году. Преступлений на железной дороге в пределах обслуживания отдела стало больше, по крайне мере зарегистрированных, сообщает ИА UssurMedia.

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