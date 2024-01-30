Американский сенатор признал сложности в работе над сделкой о помощи Украине

Лидер демократического большинства в верхней палате конгресса США Чак Шумер 30 января признал, что работа американских сенаторов над сделкой по согласованию дополнительной помощи Украине и защите границы США идет «очень тяжело».
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