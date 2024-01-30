ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 826 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вад Кук
    И чем мы ответим ?ЕК подтвердила пл...
  • Meerflieger
    Мирный договор между РФ и Японией так и не подписан... Выходит у нас с ними ещё ВОЙНА продолжается... Ну так шарахнут...МИД РФ предупреди...
  • Леонид Ла Рошель
    Дебилы- пИсатели, которые по русски писать не умеют - вы сами понЯли, что напИсали? Заголовок с текстом по смыслу "не...Reuters узнало о ...

Американский сенатор признал сложности в работе над сделкой о помощи Украине

Американский сенатор признал сложности в работе над сделкой о помощи Украине

Лидер демократического большинства в верхней палате конгресса США Чак Шумер 30 января признал, что работа американских сенаторов над сделкой по согласованию дополнительной помощи Украине и защите границы США идет «очень тяжело».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх