В Новокиевском сельском поселении состоялось открытие памятного баннера, посвящённого погибшему в зоне специальной военной операции на Украине Нерода Юрию Борисовичу.
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В Новокиевском сельском поселении состоялось открытие памятного баннера, посвящённого погибшему в зоне специальной военной операции на Украине Нерода Юрию Борисовичу.