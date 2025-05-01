В России обновили список товаров, разрешённых для параллельного импорта

8 мая 2025 года вступает в силу обновлённый перечень товаров, разрешённых для параллельного импорта, заявил RT депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
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