В центре Петербурга минувшей ночью произошло частичное обрушение балкона жилого исторического доходного дома В.
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В центре Петербурга минувшей ночью произошло частичное обрушение балкона жилого исторического доходного дома В.