Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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«Все надежды на перемены рухнули»: Поплавская пришла в ужас от «Новой волны» с Леонтьевым и песнями Пугачёвой

«Все надежды на перемены рухнули»: Поплавская пришла в ужас от «Новой волны» с Леонтьевым и песнями Пугачёвой

Телеканал "78" «Новая волна – 2026» обескуражила актрису Яну Поплавскую. Звезда фильма «Про Красную Шапочку» назвала фестиваль крахом надежд на обновление эстрады и культуры.

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