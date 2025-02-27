В Татарстане с начала года 38 человек отравились угарным газом

В Менделеевске двое детей попали в больницу предположительно из-за отравления угарным газом. Владельцу дома уже выдавалось предписание на устранение нарушений эксплуатации газового оборудования, сообщили в Госжилинспекция республики.
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