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От НХЛ до «отказника» Ларионова — всего за два года. Почему Зайцев не нужен СКА?

От НХЛ до «отказника» Ларионова — всего за два года. Почему Зайцев не нужен СКА?

Есть шанс, что он останется в Питере.Насколько длинным может быть путь от игрока НХЛ до того момента, когда клуб КХЛ помещает тебя в список отказов? В случае с Никитой Зайцевым — всего два года.

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