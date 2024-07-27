Игры без огня: олимпийский гимн Гвен Стефани и музей Уилла Смита

Уилл Смит с сыном отправились в музей, Гвен Стефани и Андерсон Пак — на Олимпиаду. Музыкальная индустрия вступила в самый мертвый сезон: громких альбомов в ближайшее время ждать не стоит, и это позволяет обратить внимание на записи не столь хитовые, но не менее талантливые.