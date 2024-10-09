Московские автомобилисты могут не задумываться о смене резины до конца октября

Автомобилистам в Москве не стоит спешить с заменой летней резины на зимнюю, так как необходимость в этом не возникнет как минимум до конца октября, сообщил ТАСС Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии