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Царьград

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Лукьяненко обсудил искусственный интеллект и цивилизацию на "Книжном поезде"

Лукьяненко обсудил искусственный интеллект и цивилизацию на "Книжном поезде"

С 5 по 14 сентября "Книжный поезд" посетит семь городов России. В Москве Сергей Лукьяненко обсудил с участниками акции искусственный интеллект и будущее цивилизации.

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