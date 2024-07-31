Зеленский: мы не знаем, как будем строить диалог с Трампом, если он победит на выборах

Также президент Украины вновь пожаловался на нехватку оружия Украинское правительство пока не понимает, какой будет повестка в отношениях с Соединенными Штатами, если на ноябрьских президентских выборах победу одержит республиканец Дональд Трамп.
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